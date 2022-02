OÖN-Börsespiel: Porsche unter den Top-Performern

Die Anteilscheine gehörten auch beim Börsespiel der OÖN in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich zu jenen, die sich zuletzt am besten entwickelten. Weitere Top-Performer waren Adyen NV und die ASM Holding.

Wer sich selbst die Entwicklung am Aktienmarkt genauer anschauen und sich als Anleger in der Automobilbranche ausprobieren will, kann das auf www.oon-boersespiel.at tun. Das Spiel läuft noch bis 23. März. Jeder Spieler in den Kategorien Erwachsene, Schüler und Regionen bekommt ein fiktives Kapital von 50.000 Euro.

Hauptpreise sind ein Citröen C3, ein iPhone 13 Pro sowie "Race & Fun" im Linzer Rotax Max Dome.