OÖN-Börsespiel: OMV-Aktien sind weiter gefragt

Wie berichtet, stellt das auch den Verkauf der Düngemittel-Sparte der OMV-Tochter Borealis an die EuroChem auf den Prüfstand. Der OMV-Aktie im OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich hat das aber nicht geschadet: Sie bleibt weiter unter den gefragtesten Wertpapieren seit Spielbeginn.

Wer in die Entwicklung auf dem Aktienmarkt noch genauer reinschauen will, hat noch bis 23. März auf www.oon-boersespiel.at Zeit, mitzumischen. Das Spiel läuft noch bis 23. März. Dabei bekommt jeder Spieler ein fiktives Kapital von 50.000 Euro, gespielt wird risikofrei unter realen Marktbedingungen in verschiedenen Kategorien.

Für den Sieger in der Erwachsenenwertung gibt es einen Citroën C3, die beste Schulklasse darf sich auf einen Tag im Linzer Rotax Maxdome freuen, der Sieger unter den Schülern bekommt ein iPhone 13 Pro.