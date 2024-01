OÖN-Börsespiel: Erster Wochenpreis

Am heutigen Mittwochabend ist es so weit. Mit den Schlusskursen an den Börsen sind die ersten fünf Handelstage des Börsespiels vorbei. Und somit gibt es auch den ersten Wochensieger oder die erste Wochensiegerin, der/die Gutscheine der Kepler-Fonds KAG im Wert von 500 Euro bekommt. Das Ergebnis der Wochenwertung ist ab morgen auf der Homepage oon-boersespiel.at zu sehen.



Auf dieser Seite finden Sie auch alle Informationen rund um das 22. OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich. Sie können jederzeit in das Spiel einsteigen, mitmachen und tolle Preise gewinnen, jede Woche und am Ende des Börsespiels am 20. März.



Der Hauptpreis des Börsespiels ist ein Auto – ein Suzuki Swift Hybrid clear im Wert von 16.990 Euro, zur Verfügung gestellt von Kepler-Fonds KAG und Auto Günther. Für den Zweitplatzierten gibt es Raiffeisen-Zertifikate-Gutscheine und einen Wellnessurlaub, für den dritten Platz Fonds von Schroders und einen Konzertabend im Brucknerhaus, für den vierten Platz Reisewelt-Gutscheine, für den fünften Platz Linzer-City-Einkaufsgutscheine.



Der Hauptpreis bei den Schülern ist ein E-Bike Hrinkow E-Force FS Shimano im Wert von 5249 Euro, bei den Schulklassen ein LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro.

