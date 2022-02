OÖN-Börsespiel: Diese Spieler haben zur Halbzeit die Nase vorn

Der Unterkunfts-Vermittler Airbnb hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz grassierender Omikron-Welle kräftige Zuwächse verbucht: Der Umsatz kletterte von 3,38 auf 5,99 Milliarden Dollar. Laut eigenen Angaben hat sich das US-Unternehmen gänzlich von der Krise erholt: Im vierten Quartal lagen die Erlöse um 38 Prozent über dem Vergleichszeitraum von 2019, also vor der Coronakrise.

Die Anteilsscheine von Airbnb gehören auch beim Börsespiel der OÖN in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich zu jenen, die sich am besten entwickeln: Zu den Top-Performern seit Spielbeginn zählen auch Peloton Interactive, Datadog, T-Mobile US und AT&S Austria.

Wer selbst die Entwicklung auf dem Aktienmarkt beobachten und mitmischen möchte, kann das noch bis 23. März unter www.oon-boersespiel.at tun. Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital in Höhe von 50.000 Euro.

Es ist beinahe Halbzeit beim Börsespiel: Aktuell Führender in der Erwachsenenwertung ist nach fast vier Wochen Spielzeit Stefan Schedlberger mit Zugewinnen von 19,61 Prozent. Es folgen Josef Thallinger mit einem Gewinn von 18,47 Prozent und Silvia Rauscher mit 17,90 Prozent. Bei den Schülern führt Nicolas Redlhammer vom Linzer Petrinum das Ranking mit plus 12,75 Prozent im fiktiven Spieldepot an.

Dahinter reihen sich Alexander Birklbauer von der Linzer Technikum-HTL Paul-Hahn-Straße und Florian Ettinger von der Bundeshandelsakademie Steyr ein. In der Klassenwertung ist die 3AFMBM von der Linzer Technikum-HTL Paul-Hahn-Straße nach wie vor Spitzenreiter.

Attraktive Preise

Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von 30.000 Euro – Hauptpreis bei den Erwachsenen ist ein nagelneuer Citröen C3, zur Verfügung gestellt von der Kepler Fonds KAG. Der Sieger unter den Schülern bekommt ein Apple iPhone 13 Pro, die beste Klasse gewinnt "Race & Fun" im Rotax Max Dome Linz. Die Gewinner der Regionen-Rallye erhalten Fonds-Gutscheine im Wert von je 500 Euro.