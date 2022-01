OÖN-Börsespiel: Die 20. Auflage startet in einem turbulenten Umfeld

Sieben Tage schrieben die Börsen weltweit bis diesen Montag Verluste. Jetzt scheinen sie sich wieder zu beruhigen. Der Wiener Börsenindex ATX legte allein gestern, Mittwoch, 2,18 Prozent, zu. Ob damit die Gefahr eines Börsencrashs gebannt ist und nur einige Anleger die Situation genutzt haben, Gewinne mitzunehmen, wird sich aber erst zeigen.

In diesem so genannten volatilen Umfeld startet die 20. Auflage des OÖN-Börsespiels in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich. Zwei Monate lang können Sie sich unter Rahmenbedingungen, die der Realität sehr nahe kommen, mit den Mechanismen der Börse beschäftigen. Der Vorteil: Sie können dabei nur gewinnen: auf jeden Fall Erkenntnisse und im besten Fall noch wertvolle Sachpreise, beginnend mit einem Citroën C3, den Autowelt Linz und Kepler Fonds zur Verfügung stellen. Wer teilnimmt, bekommt ein virtuelles Depot und kann aus einer Reihe nationaler und internationaler Aktien sowie Fonds und Zertifikaten auswählen und diese kaufen und verkaufen. Spesen sowie Kursveränderungen werden dabei berücksichtigt.

Das Börsespiel läuft bis zum 23. März. Abgerechnet wird zu den Schlusskursen dieses Tages. Und damit werden die Sieger des Spiels ermittelt. Zwei Monate sind für ein Börsenengagement ein sehr kurzer Zeitraum. Viel besser ist eine langfristige Perspektive. Die Preise sind daher eher ein Anreiz, mitzuspielen. Im Vordergrund steht die Möglichkeit, sich intensiv mit der Anlage in Wertpapiere zu beschäftigen. Dies sei auch Teil der Finanzbildung, sagt RLB-Generaldirektor Heinrich Schaller, der vor seiner Tätigkeit als Bankchef auch Vorstand der Wiener Börse war.

Daher bieten wir seit Jahren auch Schülerinnen und Schülern sowie in einer eigenen Wertung mit eigenen Preisen Schulklassen die Möglichkeit, am Börsespiel teilzunehmen und dieses Spiel in den Wirtschaftskunde-Unterricht einzubinden. Das heißt, man kann auch die Ursachen für die aktuelle Volatilität wie die anstehende Änderung der Zinspolitik, die Krise in Osteuropa und auch die mögliche Blase bei den Technologiewerten in den USA diskutieren.

Gespannt auf das Jahr 2022

Insgesamt werden Preise im Gesamtwert von 30.000 Euro vergeben, die bei einer eigenen Veranstaltung im kommenden Mai überreicht werden. Die Prognosen für die Börseentwicklung sind für das Jahr 2022 sehr unterschiedlich. Während die einen aufgrund der guten Konjunktur einen Zuwachs bei den Kursen erwarten, warnen andere weiterhin vor dem Crash. Das OÖN-Börsespiel zeigt nicht nur die Gewinnchancen, sondern auch die Risiken bei der Anlage auf.

Alle Informationen zum Börsespiel und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf www.oon-boersespiel.at