OÖN-Börsespiel biegt in die Zielgerade ein

An der Spitze der Erwachsenenwertung liegt derzeit Silvia Rauscher, sie hat ihr fiktives Kapital von 50.000 Euro um 19,54 Prozent vermehrt. Mit Respektabstand folgen Gary Beofsich (+15,63) und Christiane Beck (+13,84).

Knapper geht es in der Schülerwertung zu. Es führt Lukas Miesbauer mit einem Plus von 10,84 Prozent vor Jon-David Singeorzan (+10,64) und Frederik Kreuter (+9,29). In der Klassenwertung behält das Linzer Technikum HTL Paul-Hahn-Straße die Vormachtstellung: Sechs Klassen der Schule liegen unter den besten zehn.

Auf die Gewinner des Börsespiels warten tolle Preise. Für den Sieger in der Erwachsenenwertung gibt es einen Citroën C3, der Sieger bei den Schülern bekommt ein iPhone 13 Pro. Die beste Schulklasse darf sich auf einen Tag im Linzer Rotax Maxdome freuen.