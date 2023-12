OÖ. Versicherung: Viele Stürme und Einbrüche

"Ronson" und "Denis" kosten viel Geld: Die beiden Unwetterereignisse im Sommer mit den eigenwilligen Namen haben der Oberösterreichischen Versicherung 7131 Schadensmeldungen beschert. Generell war das auslaufende Jahr 2023 ein schaden- und kostenintensives, wie Generaldirektor Othmar Nagl bei der Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag sagte.

Die Schadenleistungen sind heuer um 14,1 Prozent auf 208,8 Millionen Euro gestiegen. In der Sparte Sturm betrug das Plus 42,3 Prozent, im Bereich Einbruch 79,9 Prozent. Dass wieder mehr in Häuser eingebrochen werde, liege am "Zurück zur Normalität" nach Corona.

In allen Bereichen, auch Kfz, belaste die "Schadeninflation" die OÖ. Versicherung, sagte Nagl – also dass Reparatur- und Materialkosten deutlich gestiegen sind.

Das Prämienvolumen steigt heuer voraussichtlich um sechs Prozent auf 531,7 Millionen Euro. Das Kerngeschäft der OÖ. Versicherung, der Schaden-Unfall-Bereich, legt dabei um 7,4 Prozent auf 401,1 Millionen Euro zu. Vor allem die Kfz-Kasko läuft laut Nagl mit plus 8,1 Prozent gut. Das liegt vor allem daran, dass mehr Autos geleast werden und Leasinggesellschaften so eine Versicherung voraussetzen. Das Prämienwachstum sei zu rund zwei Dritteln indexgetrieben, weil Zahlungen der Kunden (so wie deren Versicherungssummen) um die Inflation angepasst werden. Aber man habe auch die Zahl der Verträge gesteigert, so Nagl.

Photovoltaik-Anlagen versichern

Das Finanzergebnis legte zu, 2002 hatte es Abschreibungen auf Anleihen gegeben. Die wichtige Kennzahl Combined Ratio (Schäden/Kosten in Relation zu Prämien) verschlechtere sich von 88,2 auf 93,4 Prozent. Aber man habe das Ziel erreicht, unter 95 Prozent zu bleiben, sagte Nagl. Das Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (EGT) dürfte um 2,7 Prozent auf 36,5 Millionen Euro sinken.

Etabliert habe man sich als Nischenanbieter für Photovoltaik-Versicherungen in Deutschland. "Im September haben wir die Grenze von zehn Millionen Euro an Bestandsvolumen überschritten", sagte Nagl. In Österreich seien die Anlagen meist in andere Versicherungen integriert. Bei den Lebensversicherungen verzeichnet die OÖ. Versicherung einen "leichten Aufwärtstrend" von 0,1 Prozent auf 100,7 Millionen Euro. Herausfordernd sei die Lage bei Gebäudeversicherungen wegen der schlechten Baukonjunktur, aber hier reüssiere man im Wettbewerb.

