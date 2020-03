OÖ. Versicherung: Othmar Nagl löst Generaldirektor Josef Stockinger ab

Nach zehn Jahren an der Spitze der Oberösterreichischen Versicherung zieht sich Josef Stockinger (63) als Generaldirektor zurück. Das hat er dem Aufsichtsrat jetzt mitgeteilt. Mit der frühzeitigen Bekanntgabe des Rückzugs will Stockinger eine perfekte Hofübergabe möglich machen. „Der Aufsichtsrat hat im Sinne der Kontinuität und Verlässlichkeit in der Führung des Unternehmens die Weichen für die Nachfolge gestellt“, teilt Aufsichtsratsvorsitzender Reinhold Mitterlehner am Donnerstagvormittag mit. Die OÖN berichteten bereits

Anfang 2021 übernimmt Othmar Nagl (51) die Funktion des Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektors. Nagl ist anerkannter Finanzexperte und war schon bisher für

die Versicherungstechnik zuständig. Vor 22 Jahren wechselte er von der KPMG zur Oberösterreichischen Versicherung.

Erste Frau in Vorstandsfunktion

In der OÖ. Versicherung steht eine weitere Postenbesetzung an. Im kommenden Oktober wird Kathrin Kühtreiber-Leitner (46) zum vertriebsverantwortlichen Vorstandsmitglied bestellt. Sie ist seit neun Jahren leitende Mitarbeiterin und führt derzeit die Außendienstorganisation der Oberösterreichischen

Versicherung. Bis 2011 war Kühtreiber-Leitner in der WKOÖ tätig und betreute dort unter anderem auch Versicherungsagenten und Makler. Zehn Jahre lang war sie Bürgermeisterin von Hagenberg. Kühtreiber-Leitner ist in der 210-jährigen Unternehmensgeschichte der Versicherung - vormals

OÖ Landesbrandschaden - die erste Frau im Vorstand.