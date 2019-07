Onlinekonkurrenz und niedrige Preise machen Einzelhändlern zu schaffen

Der Einzelhandel klagt seit langem über niedrige Gewinne. Eine Studie der Auswertung der KMU Forschung Austria bestätigt dies nun. Nur 65 Prozent der untersuchten Einzelhandelsunternehmen haben im Bilanzjahr 2016/17 Gewinn erwirtschaftet. Jeder dritte Händler schrieb Verluste. Die KMU Forschung Austria hat für ihre Studie 8900 Unternehmens-Bilanzen mit Stichtag 30. Juni untersucht.

Die Gewinnmarge der Betriebe liegt im Durchschnitt bei drei Prozent. Deutlich geringere Margen werden im Lebensmittel- und im Kosmetikhandel (0,9 Prozent) erzielt. Etwas besser geht es den Möbel- sowie den Uhren- und Schmuckhändlern. Ihre Margen liegen bei 4,6 bzw. 4,2 Prozent. „Die Umsatzrentabilität liegt aber nach wie vor unter jener der Gesamtwirtschaft, die 5,5 Prozent ausmacht“, sagt Peter Buchmüller, Obmann der Sektion Handel in der Wirtschaftskammer. Besonders hart haben laut Studie die Buchhändler zu kämpfen: Bei ihnen schreibt jeder zweite Verluste. „Wir wirtschaften kostendeckend und erzielen in guten Jahren einen Gewinn“, sagt Michael Neudorfer, Gründer der gleichnamigen Buchhandlung in Vöcklabruck. „Uns gibt es seit 20 Jahren. Wir zehren von den 15 guten ersten Jahren. Die letzten fünf waren schlecht.“

Laut Neudorfer gibt es drei Phänomene, die einen Gewinn für Buchhändler beinahe verunmöglichen: erstens die Lesemüdigkeit der sogenannten „Generation Smartphone“. Zweitens würden die Verlage viel zu niedrige Buchpreise vorgeben, gegen die Händler nicht vorgehen könnten. Oft werde der Preis pro Buch bei 19,90 Euro festgesetzt. Um überleben zu können, müsste er zwischen 22 und 23 Euro liegen. Die Verlage würden nur langsam umdenken.

Das dritte Problem sei die Online-Konkurrenz, die den gesamten stationären Einzelhandel betreffe.

„Berufung und Ausbeutung“

Alex Stelzer, Eigentümer der Buchhandlung „Alex“ in Linz, macht ähnliche Erfahrungen: „Buchhandel ist Berufung und oft auch Selbstausbeutung. Die eigenen Arbeitsstunden darf man nicht rechnen.“ Immer mehr Kunden würden zudem die Innenstädte meiden, weil sie stattdessen in die Geschäfte und Einkaufszentren am Stadtrand strömen.

