Onlinehandel wächst acht Mal schneller als der stationäre

Der Marktanteil des Onlinehandels habe sich in Österreich über alle Warengruppen hinweg seit 2015 um rund 40 Prozent erhöht, so Studienautor Andreas Kreutzer. 8,8 Prozent der einzelhandelsrelevanten Ausgaben fallen inzwischen Online an. In absoluten Zahlen: 5,4 Milliarden von 62,1 Milliarden Euro an einzelhandelsrelevanten privaten Ausgaben der Österreicher. E-Commerce wachse nicht nur in peripheren Märkten, sondern auch in jenen mit einer bereits hohen Online-Quote.

Nominal haben sich die privaten Haushaltsausgaben 2018 um 2,8 Prozent auf 187,8 Milliarden Euro erhöht. Preisbereinigt ergab sich allerdings nur ein Plus von 0,8 Prozent. Die Inflation sei in Österreich im europäischen Vergleich nach wie vor hoch, so Kreutzer. Die Mehrausgaben der Haushalte schöpft in erster Linie der Distanzhandel ab, zeigt die Studie "Handel in Zahlen - Jahresbilanz 2018" von Branchenradar.com Marktanalyse und Handelsverband.

"Von einer ungetrübten Kauflust der Österreicher kann nicht die Rede sein", so Kreutzer. Die Wirtschaft sei vergangenes Jahr zwar sehr robust gewachsen, dies sei aber nicht am Einkaufsverhalten der Konsumenten gelegen, betonte er. "Für den Einzelhandel bleibt die Geschäftslage zweifelsohne herausfordernd".

Ein großes Problem sieht Kreutzer vor allem in den Öffnungszeiten des stationären Handels. Sie seien laut Kreutzer ein Grund für das starke Wachstum im Onlinegeschäft.