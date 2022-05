Onlinehandel: Langsameres Wachstum 2021

Damit verzeichnet der Onlinehandel einen Umsatzanteil von 11,5 Prozent der gesamten Einzelhandelsausgaben. "Das zeigt, dass 2020 ein Ausnahmejahr war, das aufgrund von Corona einen Online-Boom brachte", sagte Christoph Teller, Professor an der Johannes Kepler Universität (JKU), bei einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag.

Aus der Eurostat-Datenauswertung der JKU geht außerdem hervor, dass heimische Konsumenten insgesamt 8,9 Milliarden Euro in Onlinegeschäften ausgaben, davon 3,3 Milliarden bei Anbietern in Österreich. Währenddessen sank der Anteil der Online-Einkäufer in der Bevölkerung von 66 auf 63 Prozent. "Die Kundinnen und Kunden haben offenbar gelernt, mit der Pandemie-Situation umzugehen, und ihr Shopping-Verhalten wieder etwas normalisiert", meinte der Spartenobmann Handel der WKÖ Rainer Trefelik.