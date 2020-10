Onlinehandel: „Corona lässt Zahl der Retouren sinken“

Statt in Urlaube und Autos investieren die Österreicher in ihr Zuhause: Von diesem coronabedingten Trend profitiert auch der Versandhändler Unito (Quelle, Otto, Universal): „Die Kunden haben während der Pandemie die Vorteile des Onlinehandels kennen und schätzen gelernt und die Scheu vor dem Onlinekauf verloren“, sagt Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung bei Unito. Dieser Trend würde sich auch Produkten niederschlagen, die bisher weniger online gekauft wurden: „Bei den Swimmingpools waren wir bereits im April ausverkauft.“ Im den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres (mit 29. Februar) sei der Umsatz um 12,8 Prozent auf 201,5 Millionen Euro gestiegen, sagt Gutschi. Auch für das Gesamtjahr rechnet er mit einem Umsatzplus im zweistelligen Bereich. Im ersten Halbjahr habe man 400.000 neue Kunden gewonnen, ein Plus von 20 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr.

„Bestes Pferd“ im Unito-Stall ist laut Gutschi der Bereich Wohnen und das Baumarktsortiment: Beim Online-Möbelhandel liege der Marktanteil bei 15 Prozent. Da der Onlineanteil beim Möbelkauf generell erst bei sieben Prozent liege, sieht Gutschi auch noch einiges an Wachstumspotential. Vor der ausländischen Onlinekonkurrenz habe man keine Angst: Man habe ein breites Sortiment und biete den Kunden einen „Rundum-Service“. Die neue Waschmaschine werde also beispielsweise nicht nur geliefert, sondern auch angeschlossen und das alte Gerät, wenn gewünscht, mitgenommen.

ZwiTi

Da viele Hochzeiten und Feste ausgefallen sind und nach wie vor viele Menschen im Homeoffice arbeiten, sei vor allem das Geschäft mit Textilien schlechter gelaufen. Hier rechne man aber mit Nachholeffekten im Jahr 2021. Laut Gutschi sind aufgrund der Covid-19-Pandemie außerdem die Retourquoten gesunken. Das gelte aber nicht nur im retourintensiven Bereich Textilien. Die Quote sei in allen Bereichen um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. „Die Leute haben sich während Lockdown und Kurzarbeit mehr damit beschäftigt, was sie kaufen wollen, und erst dann bestellt.“

Unito gehört zur deutschen Otto Gruppe, hat aber Niederlassungen in Graz und Salzburg. 475 Mitarbeiter sind in Österreich beschäftigt. Die Kataloge werden nur noch in geringer Zahl aufgelegt und dienen laut Gutschi in erster Linie der Kundenbindung und dazu, das Online-Geschäft zu befeuern.