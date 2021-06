Zwei Verteilzentren plant Amazon zurzeit in Österreich: eines in Graz, ein zweites in Klagenfurt. Sie sollen die drei bisherigen Logistikzentren im Großraum Wien ergänzen. 100 Millionen Euro hat der Onlinehändler allein im Vorjahr in die Erweiterung seiner Infrastruktur in Österreich investiert. Auch in Oberösterreich will der US-Konzern seit langem Fuß fassen. Doch bisher ist dieses Vorhaben an passenden Standorten gescheitert.