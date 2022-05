Online-Marktplatz Refurbed bietet nun auch faire Mode

"Refurbed Fashion ist mir ein persönliches Anliegen und unser Beitrag als Unternehmen zu einem nachhaltigen Konsumwandel", sagt der aus dem oberösterreichischen Münzbach stammenden Refurbed-Mitgründer Peter Windischhofer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Vor fünf Jahren habe man das Unternehmen gegründet, um den Konsumenten eine nachhaltige Alternative bei Handys, Computern und Tablets zu bieten. Diese gebrauchten Geräte werden repariert und wieder, wenn nötig, in Stand gesetzt. Auch bei der neuen Mode-Schiene haben die Kunden die bewährte Sicherheit, dass sämtliche Produkte ein 30-Tage-Gratis-Rückgaberecht haben und nur Marken auf refurbed zu finden sind, die hinsichtlich sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit genauestens überprüft wurden.

20 Modemarken zum Start - strenge Qualitätskriterien

Mit 20 Mode-Marken startet die Plattform. Vresh, Montreet, Körbchen, SooNice Sunnies und Fitico Sportswear sind Beispiele aus Österreich - außerdem sind auch Brands wie Per Fines, Sampla und Fianna dabei.Wie auch bei Elektronik fungiert refurbed als Marktplatz, auf dem die Modelabels ihre Produkte anbieten können. Das heißt, dass die Abwicklung selbst bei den Modelabels stattfindet. "Damit ist es unseren Kunden möglich, von mehreren Brands gleichzeitig zu kaufen, ohne Zahlungsdaten oder Check-Out Prozess mehrmals durchlaufen zu müssen", unterstreicht Windischhofer.

Die Kleidungsstücke müssen strenge Qualitätskriterien erfüllen, so u.a. Transparenznachweise in der gesamten Lieferkette, und mindestens 50 Proeznt recycelter Materialien haben. Sie werden jedoch neu produziert. Es können auch noch nie getragene Stoffe aus dem "dead stock", also unverkaufter Ware der Fast Fashion Industrie, verwendet werden. Somit werden weniger Ressourcen verbraucht und bestehende Materialien länger im Kreislauf gehalten.

Anders als bei großen Online-Händlern üblich, erwartet Windischhofer viel geringere Retour-Quoten. Von 30 bis 50 Prozent Retoursendungen werde man weit entfernt bleiben, ist er sich sicher, da "unsere Zielgruppe sehr bewusst einkauft". Auch im Elektronikbereich sei sie deutlich geringer als im Branchenschnitt.

"Nächster logischer Schritt"

„Die Ausweitung des Angebots auf die Textilbranche ist daher für uns der logische nächste Schritt“, so Windischhofer über die neue Kategorie. „Neben den Unmengen an Elektroschrott, den wir als Gesellschaft produzieren, erzeugt die konventionelle Textilindustrie ebenfalls gigantische Umweltprobleme." Deshalb wolle man Produzenten von so genannter Slow Fashion eine zentrale Plattform bieten, über die der nachhaltige Vertrieb von neuen Kleidungsstücken und Accessoires möglich ist.

Refurbed ist der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für refurbished Produkte in der gesamten DACH-Region. 2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl in Wien gegründet, beschäftigt refurbed mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2020 erhielt das Start-Up den Preis Digitalos der OÖNachrichten.

Die Plattform bietet vollständig erneuerte elektronische Geräte bis zu 40 Prozent günstiger und mit mindestens zwölf Monaten Garantie an. Durch das Refurbishment wird 70 Prozent weniger CO2 als bei der Herstellung eines Neugeräts ausgestoßen.