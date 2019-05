one-A engineering aus Regau soll Textilfaserfabrik in China errichten

Großer Auftrag für den Industrieanlagenbauer one-A Engineering mit Sitz in Regau (Bezirk Vöcklabruck): Das Unternehmen will gemeinsam mit dem chinesischen Textilkonzern Hubei Golden Ring (HGR) eine umweltfreundliche Lyocell-Fabrik im chinesischen Xiangyang errichten. Die Fabrik soll 2020 in Betrieb gehen, one-A engineering unterzeichnete am Mittwoch im Linzer Landhaus einen Vorvertrag für einen Kapazitätsausbau: Geplant ist eine Gesamtjahresproduktion vom rund 100.000 Tonnen Lyocell-Fasern. Zum Auftragsvolumen wurden keine Angaben gemacht. HGR investiert umgerechnet rund 100 Millionen Euro in das Projekt.

Die Herstellung von Lyocellmaterial gilt als umweltfreundlich: das aus Zellstoff produzierte Gewebe ist biologisch abbaubar, bei der Produktion entstehen keine schädlichen Nebenprodukte.

„Der geplante Neuauftrag ist der größte in unserer Unternehmensgeschichte“, so one-A engineering-Geschäftsführer Stefan Zikeli. Er hat das Unternehmen, das auch einen Standort in Shanghai betreibt, vor zwölf Jahren gegründet. Der Umsatz beläuft sich laut Zikeli auf durchschnittlich 30 Millionen Euro pro Jahr.