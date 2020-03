OMV will Borealis mehrheitlich übernehmen

Durch eine Indiskretion war die OMV am Freitagabend gezwungen, einen beabsichtigten Megadeal frühzeitig bekannt zu geben: Der heimische Mineralölkonzern will den Basischemie-Konzern Borealis mehrheitlich übernehmen. Zu den bisherigen 36 Prozent sollen weitere 39 Prozent kommen. Dann würde die OMV 75 Prozent an Borealis halten.

Als Kaufpreis nennt die OMV in einer Adhoc-Mitteilung 4,7 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 4,2 Milliarden Euro). Bisher hält der staatliche Mubadala-Konzern aus Abu Dhabi die Mehrheit an der Borealis. Von diesem Partner ist bekannt, dass er sein Geschäft verbreitern und sein mineralölbasiertes reduzieren will.

Für die OMV würde das bedeuten, dass sie den ertragsstarken Borealis-Konzern vollkonsolidiert. Borealis macht mit Basisprodukten für die Chemieindustrie, Düngemittel und Melamin einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro. Der Gewinn erreichte 872 Millionen Euro.

Die OMV mit 23,5 Milliarden Umsatz und 2,1 Milliarden Euro Periodengewinn würde von einem Mineralölkonzern zu einem Mineralöl- und Chemiekonzern und damit ihre Wertschöpfungskette deutlich verlängern. Dazu hat diese Übernahme den Charme, dass die OMV von einem hohen Ölpreis profitiert, der der Borealis üblicherweise Marge kostet. Umgekehrt profitiert Borealis von niedrigen Rohstoffkosten, worunter wiederum die künftige Mutter leidet. Unterm Strich ist das ein veritabler Strategieschwenk. Borealis steht vor Milliarden-Investitionen, die das Unternehmen auf eine neue Ebene heben sollen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Art Heimkommen, denn die zur Borealis gehörenden Gesellschaften im Chemiepark Linz waren früher Teil der alten ÖMV.

Gasfeld in Russland nicht wichtig

Möglich wird dieses Milliardengeschäft, weil ebenfalls gestern die OMV eine Art Rückzugsgefecht für das Gasfeld Achimov IV angetreten ist. Sie wollte mit dem russischen Gazprom-Konzern einen Anteilstausch vollziehen. Die OMV ist von exklusiven Verhandlungen zurückgetreten und bietet an, die Verhandlungen bis Juni 2022 abzuschließen. Damit bleibt ihr um 900 Millionen Euro mehr Spielkapital für die beabsichtigte Übernahme.

