OMV verkauft Malaysia-Beteiligung um 903 Mio. Dollar an TotalEnergies

Der gesamte Cash-wirksame Kaufpreis belaufe sich auf 903 Mio. US-Dollar (rund 833 Mio. Euro) und beinhalte unter anderem die Rückzahlung eines ausstehenden Gesellschafterdarlehens, das von OMV an SapuraOMV gewährt wurde, teilte die OMV am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Das Ende des russischen OMV-Abenteuers

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper