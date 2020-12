OMV und Daimler forcieren den Wasserstoff

Die flächendeckende Einführung von wasserstoffgetriebenen Lkw werde etwa ein Jahrzehnt dauern. In einer ersten Phase wollen die Beteiligten gemeinsam Fördermittel für frühe Vorserienprojekte sammeln. Erste Tankstellen sowie Lkw sollen in Betrieb genommen werden. In der zweiten Phase in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre sollen europaweit die wichtigsten Transportrouten abgedeckt werden. Die Produktionszahlen bei Wasserstoff-Lkw sollen dann pro Jahr im vierstelligen Bereich liegen.

