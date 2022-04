OMV profitiert vom Gaspreis und füllt die Speicher wieder

Einerseits hilft der hohe Öl- und Gaspreis, hohe Gewinne einzufahren. Andererseits schmerzen kräftige Abschreibungen für das russische Ölfeld Juschno-Russkoje (zuletzt ein Fünftel der OMV-Produktion) und für das Darlehen für die nicht in Betrieb genommene Gaspipeline Nord-Stream 2 in Höhe von jeweils einer Milliarde Euro.

Der börsenotierte Konzern legte am Freitag seine Quartalszahlen vor: Die Erlöse stiegen um 146 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Der den Aktionären zuzurechnende Periodenüberschuss lag deshalb mit 546 Millionen Euro unter dem Ergebnis des ersten Quartals 2021 (654). Vor Sondereffekten hat sich das operative Ergebnis heuer auf 2,62 Milliarden Euro verdreifacht.

ZIB 1: ORF-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter berichtet aus Brüssel über die Unsicherheit in der EU über weitere Gaslieferungen Russlands und die Zahlungsbedingungen dafür, nachdem Polen und Bulgarien der Gashahn schon zugedreht wurde.

Im März habe man begonnen, die Gasspeicher in Österreich wieder zu befüllen. Sie sind nun zu 26 Prozent voll. Russlands Forderung, ab Mai mit Rubel für sein Gas zu bezahlen, beschäftigt die OMV aktuell sehr. Bisher habe man in Euro bezahlt. Man arbeite daran, so OMV-Chef Alfred Stern, "sanktionskonforme Lösungen auszuarbeiten". Berichte, wonach die OMV in der Schweiz ein Rubel-Konto bei der Gazprombank eröffnen wolle, sind laut Stern falsch. "Von diesem Rubel-Konto in der Schweiz habe ich keine Kenntnis." Lokale Geschäftskonten in Russland gebe es sehr wohl in Rubel, die würden jedoch nicht für Gaseinkäufe verwendet.

Mittelfristig wolle man auch mehr Flüssiggas (LNG) über Rotterdam nach Europa bringen. "Das ist natürlich alles abhängig davon, dass man dann auch Pipeline-Kapazitäten hat", so Stern.

Für das heurige Jahr erwartet der Energiekonzern einen viel höheren durchschnittlichen Gaspreis als bisher eingepreist: 45 Euro je Megawattstunde (MWh). Bis dato rechnete man für heuer mit einem Gaspreis von 25 Euro je MWh, 2021 lag der bei 16,5 Euro.

Eine zentrale Rolle, sich vom russischen Gas unabhängiger zu machen, nimmt in Sterns Strategie Rumänien ein. Dort gebe es Bewegung bei gesetzlichen Änderungen für die Offshore-Öl- und -Gasproduktion im Schwarzen Meer. Kommt das neue Gesetz, werde man vier Jahre später mit der Produktion beginnen können. Dieses Gas werde vor allem in Südosteuropa gebraucht. (uru)