OMV-Manager geht früher als geplant

45 Jahre war Johann Pleininger (60) in verschiedenen Funktionen in der OMV, seit 2015 war er im Vorstand. Am Dienstag hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass Pleininger einvernehmlich mit 31. Dezember geht. Dass sein Vertrag im Sommer 2023 ohne weitere Verlängerung auslaufen würde, war bekannt.

Jetzt ist es dem Aufsichtsrat gelungen, das Mandat vor Ablauf einvernehmlich zu lösen. Pleininger wird nachgesagt, dass er bei dem Norwegen-Konsortium, das die Öl- und Gasförderung der OMV übernehmen will, seine Hände im Spiel hat. Es liegt eine Absichtserklärung im Finanzministerium. Erste Sondierungen seien aber aus österreichischer Sicht wenig erfreulich gewesen, heißt es. Das Vorhaben dürfte inzwischen ad acta gelegt worden sein.

Bis ein neuer Vorstand gefunden ist, übernimmt Finanzvorstand Reinhard Florey interimistisch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft