OMV: Garrett bald nicht mehr Aufsichtsratschef

Der aktuelle Chef Mark Garrett habe bekannt gegeben, sein Mandat nicht verlängern zu wollen, teilten sowohl die Staatsholding und OMV-Mehrheitseigentümerin (31,5 Prozent) ÖBAG als auch die OMV selbst am Freitag mit. Als Nachfolger will die ÖBAG bei der Hauptversammlung am 31. Mai Lutz Feldmann vorschlagen.

Garrett gehe "aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen und begrenzter zeitlicher Ressourcen", heißt es in der OMV-Aussendung. Der vorgeschlagene Nachfolger Feldmann ist laut ÖBAG ein "ausgewiesener Energie-Experte". Er ist aktuell Aufsichtsratsvorsitzender unter anderem beim deutschen Energieversorger EnBW (Energie Baden-Württemberg) und war zuvor in Managementfunktionen bei E.ON, BP (ehemals British Petroleum) und Aral tätig.

Über einen Abgang von Garrett war bereits spekuliert worden. Im fehle das Vertrauen des österreichischen Eigentümers, weil er sich nicht genügend für die Versorgungssicherheit des Landes mit Gas engagiert habe, wurde kolportiert. Nun kursiert ein angebliches internes Schreiben, indem Garretts Abgang mit einer neuen Tätigkeit bei einem Privat Equity Unternehmen in New York erklärt wird.

Garrett, der zuvor Vorstandsvorsitzender der OMV-Tochter Borealis gewesen war, wurde 2020 Aufsichtsratschef der OMV. Er sollte die Petrochemie-Expertise im OMV-Aufsichtsorgan verstärken, hieß es damals.

24,9 Prozent der OMV-Aktien hält MPPH (Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C aus Abu Dhabi), 43,1 Prozent sind im Streubesitz.

