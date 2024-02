OMV: Fast zwei Milliarden Gewinn, Borealis-Fusion lässt auf sich warten

Ein "Weltkonzern" soll aus den Chemie- und Kunststoffunternehmen Borealis und Borouge entstehen. Das sagte OMV-Vorstandschef Alfred Stern bei der Präsentation der Bilanz 2023 am Donnerstag in Wien. Wie berichtet, verhandeln die OMV und ihr Partner Adnoc in Abu Dhabi seit Monaten über die Fusion. Im Dezember wurde kolportiert, dass der Deal bis Ende 2023 fixiert werde.