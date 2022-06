OMV fährt nach Raffinerie-Unfall Produktion hoch und kauft zu

Nach dem Unfall in der OMV-Raffinerie in Schwechat, bei dem in der vergangenen Woche die Hauptdestillationsanlage beschädigt wurde, hat das Unternehmen nun ein neues System eingeführt, das die Versorgung mit Treibstoffen in Österreich gewährleisten soll. Der Ausfall in Schwechat soll durch die anderen Raffinerien des Konzerns kompensiert werden. Außerdem soll die Produktionskapazität einer kleineren Rohöldestillation hochgefahren werden: Das gab das Unternehmen gestern, Freitag, bekannt. Wie von den OÖN diese Woche berichtet, warnen Experten davor, dass der Schaden, der bei der Probebefüllung eines Behälters nach einer Wartung entstanden ist, gravierende Auswirkungen auf die Tankstellenversorgung in Österreich haben könnte: 60 bis 70 Prozent des benötigten Sprits kämen aus Schwechat. Zuletzt kam es zu Engpässen bei der Versorgung mit Kerosin am Flughafen Wien.

Laut OMV sollen nun die anderen Raffinerien des Konzerns, Burghausen (Süddeutschland) und Petrobrazi (Rumänien), den Standort Schwechat mit Einsatzstoffen versorgen und größere Mengen Treibstoff nach Österreich liefern. Durch Ausschöpfen der Kapazitäten einer kleineren Rohöldestillation soll sämtliches im Inland produziertes Rohöl uneingeschränkt verarbeitet werden können.

Zudem prüft der Konzern, ob die Produktionskapazitäten in Schwechat erhöht werden können. Darüber hinaus fehlende Mengen will die OMV zukaufen: Man sei bereits in Abstimmung mit Logistikpartnern. Der Unfall werde derzeit untersucht: Wie lange die Reparatur dauern wird, darauf will der Konzern sich nicht festlegen. Insider berichten von mehreren Monaten. bei der voestalpine läuft die Anfrage nach Grobblechtafeln. Die Freigabe der Treibstoffreserven durch den Staat begrüße man.

Bei den Anlegern kamen die Nachrichten nicht gut an: Die OMV-Aktie rutschte gestern zweistellig ins Minus. Bis zum Börsenschluss verlor das Unternehmen zehn Prozent des Börsenwertes.