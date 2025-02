OMV-Chef Stern: "Wir schlagen ein neues Kapitel auf"

Das Logo der OMV an einer Tankstelle

Am Dienstag in der Früh hat die OMV die Zahlen für das Jahr 2024 bekannt gegeben. Österreichs größter Industriekonzern setzte rund 34 Milliarden Euro um, ein Minus von 14 Prozent zum Jahr davor. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten sank um 15 Prozent auf 5,14 Milliarden Euro. Den Cashflow aus der Betriebstätigkeit konnte die OMV um 14 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro steigern.

Geringere Erträge gab es in den Bereichen Fuels & Feedstock (Kraftstoffe und Rohstoffe) sowie Energie, höhere im Chemiebereich. Einen positiven Effekt habe die Kündigung des Gasvertrags mit Gazprom aus Russland gehabt, heißt es in einer Aussendung. Weil die OMV in einem Urteil Schadenersatz zugesprochen bekam, erhöhte sich der Gewinn im Geschäftsbereich Gas Marketing & Power um rund 210 Millionen Euro.

"Besser positioniert als je zuvor"

Die OMV habe nun weder Lieferverträge mit noch Tätigkeiten in Russland. Vorstandschef Alfred Stern: "Mit der Beendigung des langfristigen Gasliefervertrags mit Gazprom Export schlagen wir ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf. Dank unseres diversifizierten Gas-Portfolios sind wir besser positioniert als je zuvor."

Eine stabile Energieversorgung stütze das Wirtschaftswachstum und stärke die Gesellschaft. 2024 habe der Konzern mit rund 23.600 MItarbeitern "ein gutes Ergebnis in einem schwierigen Umfeld" erzielt.

Die Details zu den Kennzahlen wird die OMV in einem Pressegespräch am Vormittag präsentieren, die OÖN berichten.

Autor Martin Roithner