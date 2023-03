OMV-Chef Stern: Ausstieg nicht von heute auf morgen

"Tatsache ist, dass wir in der Transformation unseres Energiesystems zu langsam sind", sagte Stern am Montag. Aber der Ausstieg könne "nicht von heute auf morgen" erfolgen, bevor nicht ein neues, nachhaltigeres Energiesystem aufgestellt sei, sagte Stern, der heute, Dienstag, eine Rede bei der Europäischen Gaskonferenz in Wien hält. Rechtskonforme Proteste müssten in einer Demokratie möglich sein, so der OMV-Chef: Er sei aber für "Kooperation, nicht Eskalation".

Montagfrüh gab es in Wien Proteste von Umweltaktivisten gegen die Gaskonferenz, eine unangemeldete Demo wurde von der Polizei mit Pfefferspray aufgelöst.

