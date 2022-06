OMV: Auswirkungen nach dem Unfall in der Raffinerie Schwechat unklar

Offiziell versucht die OMV, den Ball flach zu halten. Das genaue Ausmaß des Schadens werde man erst in einigen Tagen kennen. Die von der Regierung nach dem Vorfall am Freitag freigegebenen Treibstoffreserven würden vielleicht nicht gebraucht, weil das Unternehmen über mehrere Wege versuche, den Produktionsausfall wettzumachen. Auswirkungen auf den Spritpreis würde der Unfall nicht haben, so ein Sprecher gestern.