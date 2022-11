Oliver Mintzlaff: Red Bulls starker Mann aus Leipzig

Wer führt Red Bull nach dem Tod von Dietrich Mateschitz? Auf diese seit dem Tod des Gründers vor zwei Wochen häufig gestellte Frage gibt es seit gestern, Freitag, eine Antwort: Ein Managerteam übernimmt die operative Führung des Konzerns (mehr dazu auf Seite 11). Der Name, der heraussticht, ist jener von Oliver Mintzlaff. Der 47-jährige Deutsche koordiniert ab 15. November die Sportwelt des Getränkeherstellers – Medienberichten zufolge auf persönlichen Wunsch von Mateschitz.



Mintzlaff, der aus der Nähe von Bonn stammt, ist im Red-Bull-Universum ein bekanntes Gesicht. Seit 2014 ist er Geschäftsführer des Fußballklubs RB Leipzig, dessen Hauptsponsor Red Bull ist. Leipzig spielte damals in der zweiten Liga, Mintzlaff begleitete den Aufstieg des Vereins in die Bundesliga und war mitverantwortlich für Erfolge wie den Gewinn des DFB-Pokals 2022.



Dem Klub der ÖFB-Legionäre Xaver Schlager und Konrad Laimer wird der verheiratete Vater eines Kindes erhalten bleiben, er sitzt künftig im Aufsichtsrat. Tiefe Einblicke bekommt er auch in seiner neuen Funktion. Mintzlaff wird bei Red Bull für „Corporate Projects und Investments“ zuständig sein, also alle Sport-Aktivitäten verantworten. Diese umfassen die Fußballklubs Leipzig, Salzburg und New York, die zwei Eishockeyklubs aus München und Salzburg sowie das Formel-1-Team um Weltmeister Max Verstappen. Zudem agiert er künftig als Chef des Fernsehsenders ServusTV.



Das Durchhaltevermögen, das er auch an der Spitze von Red Bull brauchen wird, hat Mintzlaff in der Vergangenheit unter Beweis gestellt: Der Langstreckenläufer nahm zweimal an Halbmarathon-Weltmeisterschaften teil. Acht Jahre lang arbeitete der studierte Betriebswirt für den Sportartikelhersteller Puma. Als Geschäftsführer von Ferber Marketing betreute er als Manager nicht nur den Ex-Leipzig-Trainer und nunmehrigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, sondern auch die Schlagersängerin Andrea Berg.