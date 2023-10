"Ohne Wasserstoff wird der Standort nicht zukunftsfähig sein"

"Wenn wir die Energiewende nicht schaffen, wird der Standort Oberösterreich nicht zukunftsfähig sein. Und Wasserstoff ist ein wesentlicher Bestandteil", sagte heute, Donnerstag, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger bei einem Pressegespräch. Anlass war eine Vorschau auf die so genannte "H2-Convention" von 27. bis 29. November. In der Tabakfabrik Linz sprechen nationale und internationale Experten über das Thema Wasserstoff.

Derzeit beschäftigen sich rund 40 Unternehmen und Einrichtungen in Oberösterreich mit dem Einsatz des farb- und geruchlosen Gases. Verwendet werden soll grüner Wasserstoff (mit erneuerbaren Energien erzeugter) in der Industrie, zur Dekarbonisierung in der Fernwärme- und Stromversorgung, als saisonaler Energiespeicher und als Treibstoff für Schwerverkehr.

Die Pläne sind ambitioniert, der Weg dorthin ist weit. Das betonten auch Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner und Linz-AG-Vorstandsdirektor Josef Siligan. In Oberösterreich entfallen 40 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs auf den produzierenden Bereich, also die Industrie. Dort den Umstieg auf Erneuerbare zu schaffen, sei eine "Herkulesaufgabe", sagte Achleitner. Es brauche Ideen der Firmen, aber auch Unterstützung des Bundes in Form von Förderungen und vereinfachter Regulatorik.

Siligan sagte, die zentrale Frage werde sein, wie es gelingen könne, überschüssigen Strom aus dem Sommer (durch Windkraft und Photovoltaik) in den Wintermonaten zu speichern und damit ganzjährig nutzen zu können. Darauf werde es in den kommenden Jahren ankommen. Wasserstoff sei zum einen als Trägermedium, aber auch als Speichermedium geeignet. "Nötig ist aber die Sektorkopplung, also Elektrizität, Wärmeversorgung, Verkehr und Industrie gesamthaft zu betrachten und den Energietransfer zwischen diesen Sektoren zu verbessern", sagte Siligan.

Bürgermeister Luger sieht in den bisherigen Projekten zum Wasserstoff in Oberösterreich vielversprechende Ansätze. Geforscht, entwickelt und umgesetzt wird unter anderen bei Bosch, Linz AG, der RAG, bei Siemens, bei Primetals und vielen mehr. Im Aufbau ist ein Wasserstoff-Forschungszentrum am Campus Wels der Fachhochschule Oberösterreich.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner