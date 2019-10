Ohne Risiko mit Aktien handeln: Das Börsespiel 2019 beginnt heute

Die Europäische Zentralbank hat gerade ihre Nullzinspolitik verlängert. Die Republik Österreich wird für das Schuldenmachen bezahlt. In diesem Umfeld startet heute das Börsespiel der OÖNachrichten in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich.

Bis zum 27. November heißt es nun, Aktien zu kaufen, die das Potenzial haben, innerhalb kürzester Zeit "durch die Decke zu gehen", wie es Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank, im OÖN-Gespräch formuliert. Wer mit dabei sein will, kann dies jederzeit durch die Anmeldung auf der Spielhomepage www.oon-boersespiel.at tun. Dort wird auch erklärt, wie es geht. Und man findet auf der Website auch Basisinformationen über das Geschehen an den internationalen Aktienbörsen.

Chancen erkennen und nutzen

"Kurzfristige Chancen erkennen und nutzen", so beschreibt Schaller die Strategie, die für das Spiel erfolgversprechend ist. Dafür müsse man das Börsengeschehen möglichst täglich beobachten.

Damit ermöglicht bzw. fordert das Spiel genau das, was die Geldanlage in Aktien erfordert: Wissen über die Funktionsweise der Börsen und gleichzeitig ein gewisses Interesse für das Wirtschaftsgeschehen.

Im "echten Leben" außerhalb des Spieles mit fiktivem Geld sollten Aktieninvestments immer mit Ruhe überlegt und als langfristiges Investment gesehen werden, sagt Schaller.

Bildung ist Anlegerschutz

Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, sieht in dem Spiel die Chance, sich in die Welt der Aktienmärkte vorzuwagen. "Ich wäre froh gewesen, in meiner Jugend diese Möglichkeit gehabt zu haben", sagt er im Gespräch mit den OÖN.

Gerade die Möglichkeit für Schüler und Studenten, dieses realitätsnahe Spiel für erste Erfahrungen zu nutzen, sei hervorzuheben.

Dass die Österreicher viel Scheu vor der Geldanlage in Aktien haben, sei für ihn vor allem darauf zurückzuführen, dass das Finanzwissen fehle. "Wir befinden uns bei Aktien in der Welt inflationsgeschützter Sachwerte", sagt Boschan. Wer das erkenne und sehe, welche Unternehmen hinter diesen Aktien stehen, könne diese Scheu ablegen. Wichtig sei als Privatanleger, ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil zu haben, das man nur durch Information und Bildung gewinnen könne, sagt Boschan.

Attraktive Preise zu gewinnen

Die Preise, die es beim Börsespiel heuer zu gewinnen gibt, sind wie immer höchst attraktiv. Als Hauptpreis bei der Erwachsenenwertung gibt es auch heuer wieder ein Auto zu gewinnen, konkret einen Citroen C3, zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und der Autowelt Linz.

Für den Zweitplatzierten in der Erwachsenenwertung gibt es Reise- und Zertifikategutscheine im Wert von 4000 Euro, zur Verfügung gestellt von der Raiffeisen Centrobank AG. Für den dritten Rang hat das Investmenthaus Schroders eine OÖ-Gourmet-Reise und Fondsanteile im Wert von 3000 Euro zu Verfügung gestellt.

Fahrt zum Red Bull Ring

Auch heuer gibt es wieder eine Klassen- und Schülerwertung. Als besonderes Zuckerl für den ersten Platz bei der Klassenwertung gibt es heuer eine Fahrt zum Red Bull Ring in Spielberg. Dort gibt es nicht nur eine Tour für die Siegerklasse, es wartet auch eine "Go Kart Experience" der "Projekt Spielberg GmbH & Co KG".

Bei den Schülern (ab der neunten Schulstufe) gibt es ein Samsung TV-Gerät im Wert von 1300 Euro, zur Verfügung gestellt von den OÖNachrichten, zu gewinnen.

