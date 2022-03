Die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Gas an "unfreundliche Staaten" nur noch gegen Rubel statt Dollar und Euro zu liefern, hat in den Märkten hochexplosiv gewirkt. Der Dollar verlor zum Rubel, die russische Währung setzte ihre Aufholjagd fort. Das Drohgespenst eines EU-Embargos für russisches Erdgas und -öl schien plötzlich nicht mehr so absurd wie noch vor ein paar Tagen bei der Diskussion um das fünfte Sanktionspaket der EU.