Ohlsdorf: Rechnungshof kritisiert Behörden, Asamer und Bundesforste

Wie bereits ausführlich berichtet, hat der Ohlsdorfer Schotterunternehmer Hans Asamer Grundstücke in der Größenordnung in der Größe von 18,81 Hektar neben der Westautobahn von der Asfinag, den Bundesforsten sowie einem Privatunternehmer erworben und wenig später an belgische Standortentwickler weiterverkauft. Das Grundstück wurde gerodet und soll nun entwickelt und vermarktet werden.