"Oh, schon wieder": Reaktionen auf die kikaLeiner-Pleite

In der Filiale in der Freistädterstraße sind rund 80 Mitarbeiter beschäftigt.

Bis zuletzt versuchte kikaLeiner noch Kunden anzulocken: Werbung für das „All-you-can-eat-Buffet“ sowie zur neuen Diskontmarke prangt etwa an der Fassade der Filiale in Linz-Urfahr. Im Inneren ging es am Dienstag Nachmittag eher beschaulich zu, zwischen Weihnachtsdekoration und Geschirr tummelten sich nur wenige Kunden. Es könnte der letzte vorweihnachtliche Einkauf in dem dreistöckigen Gebäude in der Freistädter Straße sein.