OGH: Hausdurchsuchungen wegen Verdachts auf Pellets-Kartell rechtens

Eine betroffene Unternehmensgruppe hatte dagegen beim Obersten Gerichtshof (OGH) ein Rechtsmittel erhoben, wonach es keinen gerechtfertigten Anfangsverdacht gegeben habe. Das Kartellobergericht hat nun aber bestätigt, dass die Hausdurchsuchungen rechtens waren, teilte die BWB am Mittwoch mit. Die BWB hatte im Zeitraum von 18. bis 20. Oktober 2022 Hausdurchsuchungen bei Unternehmen und einem Verband im Markt für Pellets in Wien, Kärnten und Tirol durchgeführt. Grund dafür war der Verdacht, dass Hersteller und Händler die Preise abgesprochen, Kunden aufgeteilt sowie den Absatz gemeinsam eingeschränkt und kontrolliert hätten. Den dafür notwendigen Hausdurchsuchungsbefehl hatte das Kartellgericht am 6. Oktober 2022 erlassen.

Die betroffene Unternehmensgruppe, die gegen die Hausdurchsuchung ein Rechtsmittel erhoben hatte, habe unter anderem kritisiert, dass "keine ausreichend konkreten Anhaltspunkte für einen die Hausdurchsuchung rechtfertigenden Anfangsverdacht" vorlägen, hieß es in der Aussendung des BWB. Das Kartellobergericht hielt in seinem Beschluss nun aber fest, dass sich das Kartellgericht beim Erlass des Hausdurchsuchungsbefehls neben einer anonymen Anzeige auch auf statistische Daten und "zahlreiche (begründete) Beschwerden von Kunden und Kundinnen" gestützt habe. Der vom Kartellgericht angenommene Tatverdacht sei daher nicht rein spekulativ erfolgt, weshalb dem Rechtsmittel nicht Folge gegeben wurde.

"Aufgrund des eingelegten Rechtsmittels wurden seitens der BWB die sichergestellten Daten versiegelt bewahrt. Der OGH hat jetzt Klarheit geschaffen und die Daten können ausgewertet werden", sagte die interimistische Generaldirektorin der BWB, Natalie Harsdorf-Borsch, laut Aussendung.

