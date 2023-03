Heute und morgen finden in Wien vor dem Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice (AMS) die Bewerbungshearings für mehrere Führungspositionen in der Institution statt. In Oberösterreich ist – wie berichtet – die Vize-Landesgeschäftsführung nach der Bestellung von Iris Schmidt zur Landesgeschäftsführerin nachzubesetzen. Die Wiener AMS-Chefin Petra Draxl folgt Herbert Buchinger im Bundes-Vorstand nach.