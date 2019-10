Österreichs Wirtschaft wächst verhalten - "Die Konjunktur-Party ist vorbei"

Österreichs Wirtschaft wächst heuer und im nächsten Jahr langsamer. "In gewisser Weise leben wir noch vom Restalkohol der Konjunktur-Party 2017/18", sagte gestern der Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher. Von einer Rezession sei Österreich aber weit entfernt.

Im Laufe des kommenden Jahres sollte sich die Konjunktur schrittweise erholen. Heuer im vierten Quartal und eventuell auch Anfang 2020 werde das Quartalswachstum besonders niedrig sein, sagte WIFO-Leiter Christoph Badelt beim gestrigen Pressegespräch in Wien.

Heuer im Frühjahr hat sich die Konjunktur international und auch in Österreich abgekühlt, vor allem die heimischen Exporte verloren beträchtlich an Schwung, während der Privatkonsum weiter stabil expandierte. Beide Institute senkten die Außenhandelsprognosen 2019/20, das IHS etwas deutlicher.

Auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich bereits eine Trendwende hin zum Schlechteren ab. 2020 dürfte die Arbeitslosenrate wieder geringfügig steigen, prognostizieren sowohl das WIFO als auch das IHS. Heuer dürfte sie noch leicht sinken. Die Inflation hat sich Ende 2018 merklich abgeschwächt und dürfte heuer und im nächsten Jahr eher gedämpft bleiben (siehe Grafik).

Beide Forscher halten das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für diskussionswürdig. "Ich habe die Fixierung auf die zwei Prozent nie ganz verstanden", sagte WIFO-Chef Badelt, "denn ökonomisch gilt es, eine Deflation zu vermeiden", das sei aber in den vergangenen Jahren "nie das Problem gewesen". Kocher sagte, es habe zwar 2012 und 2015 eine Deflationsgefahr in der Eurozone gegeben. Darauf habe die EZB mit Zinssenkungen und dem Anleihen-Kaufprogramm reagiert. "Seit 2016 sehe ich aber nirgends eine Deflationserwartung." Vielleicht biete der Wechsel an der EZB-Spitze Gelegenheit für eine Kursänderung.

Raum für Steuerreform schaffen

Die Regierung muss sich für die geplante nächste Steuerentlastungsreform den Spielraum erst noch schaffen, sind sich die beiden Wirtschaftsforscher einig. Durch die jüngsten Parlamentsbeschlüsse vor der Wahl falle nämlich der Budgetüberschuss 2020 geringer aus als bisher gedacht.

Eine Tarifreform, wie sie früher geplant war, hätte "zwei bis drei Milliarden Euro gekostet", sagte Kocher, der so wie Badelt gegen neue Schulden ist. "Ich sehe keinen Grund, davon abzugehen, ein ausgeglichenes Budget anzustreben."

Die größten Risiken für die Konjunkturprognose bleiben der internationale Handelskonflikt und der unsichere Ausgang der Brexit-Verhandlungen, hieß es bei beiden Instituten.