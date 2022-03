Österreichs Volkswirtschaft hat Corona noch nicht überwunden

Die Wirtschaftsleistung machte 2021 erst 97,4 Prozent des Wertes von 2019 aus, gab die Statistik Austria gestern bekannt.

Im vierten Quartal lag die Wirtschaftsleistung zwar real um 5,5 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresquartal, jedoch bremste der Lockdown die Entwicklung gegenüber dem dritten Quartal. Von Oktober bis Dezember ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal real saison- und kalenderbereinigt um 1,5 Prozent zurück.

Das Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent im Gesamtjahr wurde nahezu von allen Sektoren getragen, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Pressekonferenz. "Besonders gut entwickelten sich Industrie, Bergbau, Herstellung von Waren mit plus neun Prozent. Beim Handel betrug das Plus 7,3 Prozent. Auch die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen konnten zulegen. Zu diesen gehören zum Beispiel auch Beratung, aber auch die Leiharbeit. Der Zuwachs betrug in diesem Bereich 7,7 Prozent." Nur Beherbergung und Gastronomie seien 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 15,9 Prozent geschrumpft.

Schwaches Schlussquartal

Im vierten Quartal 2021 hatte die österreichische Wirtschaftsleistung 99,4 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht, nachdem sie im dritten Quartal sogar mit 100,8 Prozent über dem Vergleichsquartal 2019 gelegen war. Die Lockdownmaßnahmen hätten die Wirtschaft aber im Schlussquartal noch einmal unter das Vorkrisenniveau gedrückt, sagte Thomas.

"Die Beschäftigungszahlen lagen im Jänner 2022 bereits ordentlich über Vorkrisenniveau bei 102,8 Prozent", sagte Statistik-Austria-Chef Thomas. "Auch die Nutzung der Kurzarbeit, die zeitweise die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise sehr eingedämmt hat, ist deutlich zurückgegangen."

Andererseits habe auch die Anzahl der offenen Stellen mit 171.000 im vierten Quartal 2021 den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung durch die Statistik Austria im Jahr 2009 erreicht. "Das ist auch ein Indikator für den zunehmenden Fachkräftemangel," sagte Thomas.