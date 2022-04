Österreichs Start-ups werden größer und zuversichtlicher

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben die heimische Start-up-Branche zwar getroffen, aber ihr in erster Linie einen Schub verliehen: Das ist die Kernaussage des heute, Montag, präsentierten Austrian Start-up-Monitors, für den rund 530 Beschäftigte heimischer Start-ups befragt wurden. Die Daten werteten das Austria Institute of Technology, die Wirtschaftsuniversität Wien und der Verband AustrianStartups aus. Nicht eingerechnet sind der Krieg in der Ukraine und seine Folgen.

„Die Szene wächst und erntet nun langsam die Früchte der harten Arbeit“, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bei einem Pressegespräch mit Umweltministerin Leonore Gewessler und Bildungsminister Martin Polaschek. Derzeit arbeiten rund 25.000 Menschen in der Gründerszene, bei der Auswertung für das vorvergangene Jahr waren es 20.000. In den nächsten Jahren sollen 10.000 neue Jobs entstehen.

Gestiegen ist die Zahl der Mitarbeiter pro Start-up: Waren es zuletzt im Durchschnitt noch 9,6 Mitarbeiter, so sind es nun 12,3. Zu den beliebtesten Branchen für neu gegründete Unternehmen gehören IT und Softwareentwicklung, Konsumgüter, Medizin und Biowissenschaften, Kreativwirtschaft und Bildung. Oberösterreich weist mit 39 Prozent den bundesweit höchsten Anteil an Start-ups in IT und Softwareentwicklung auf.

Aber nicht nur die Zahl der Start-ups und ihrer Beschäftigten, sondern auch die Zuversicht wächst: 47 Prozent der heimischen Gründer schätzen die aktuellen Geschäftsbedingungen als sehr gut oder gut ein, der Anteil der Pessimisten sank von 13 auf neun Prozent. Umweltministerin Gewessler verwies auch darauf, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit für die Hälfte der Gründer eine zentrale Rolle spielten.

„Aus der Forschung in die Praxis“

Bildungsminister Polaschek will unterdessen mehr Gründergeist an die Universitäten bringen. Bis 2030 soll sich die Zahl der Spin-Offs, also Unternehmensgründungen bzw. Ausgliederungen von Unternehmen, von derzeit 90 verdoppeln. Es gehe darum, „direkte Ergebnisse aus der Forschung in die Praxis zu bringen“, sagte Polaschek.

Gleich geblieben sind während der Krise hingegen die Forderungen der Gründer: Sie wünschen sich Anreize für mehr Risikokapital sowie geringere Lohnnebenkosten. Auch die Rot-Weiß-Rot-Card soll ausgebaut werden, um mehr ausländische Kräfte zu locken. Wirtschaftsministerin Schramböck kündigte an, mit dem Justizministerium über eine neue Gesellschaftsform für junge Gründer zu verhandeln.