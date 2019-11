Österreichs Klimaschutzplan ist noch unvollständig

Die österreichische Bundesregierung hat gestern, Montag, den Entwurf zum Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) zur Begutachtung ausgesandt und heftige Reaktionen von Umweltschützern ausgelöst. Für Greenpeace ist das Konzept, mit dem Österreich die EU-Klimaziele erreichen will, eine "Bankrotterklärung". Zu konkreten Maßnahmen herrsche in dem Papier "gähnende Leere", reagierte Global 2000. Es fehle ein Plan, wie der Staat die klima- und umweltschädlichen Subventionen abbaue.

Die Bundesregierung muss den Plan, mit dem Österreich bis 2050 klimaneutral werden will, bis Jahresende der EU vorlegen. Es hat sich verpflichtet, den Ausstoß an Klimagasen bis 2030 um 36 Prozent auf 36,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent zu reduzieren (Basis 2005). In den vergangenen Jahren ist dieser jedoch gestiegen, vor allem wegen des Verkehrs. Außerdem will Österreich den Anteil der erneuerbaren Energie am Gesamtverbrauch auf 46 bis 50 Prozent steigern; elektrische Energie soll bis 2030 zu 100 Prozent erneuerbar sein. Die Energieeffizienz soll um 32,5 Prozent erhöht werden.

Die Bundesregierung sieht als erste beschlossene Schritte die Steuerreform 2020, die Steuerbefreiung von Elektrofahrzeugen, die Biomasseförderung und die Ökostromnovelle. Kritiker des NEKP rügen, dass der Ausstoß von Klimagasen nicht finanziell bestraft wird; die aktuelle Staatsspitze will das heikle Thema CO2-Steuer der nächsten Bundesregierung überlassen.

Auch für den Abbau von umweltschädlichen Subventionen gibt es keinen Ansatz; im Energiesektor und Verkehr werden sie auf rund 4,7 Milliarden Euro im Jahr geschätzt. "Der Ausstieg aus fossilem Gas und Öl bleibt vage", kritisiert Peter Püspök vom Dachverband Erneuerbare Energie. Enthalten ist eine Verdoppelung der energetischen Sanierung, auf zwei Prozent der Gebäude pro Jahr.