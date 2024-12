Österreichs Kampf gegen den industriellen Abstieg

Der Anteil der Industrie an der Wirtschaftsleistung wird geringer sein, der Trend geht zur Dienstleistung.

Österreich wird von Firmenpleiten, Schließungen und hohen Kosten gebeutelt: Wird das Land in zehn Jahren noch eine Industrienation sein? Auf diese OÖN-Frage sagte Holger Bonin, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), am Freitag: „Der Anteil der Industrie an der Wirtschaftsleistung wird geringer sein, der Trend geht zur Dienstleistung.“ Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo: „Das ist auch ein globales Phänomen.