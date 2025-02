Österreichs Bierausstoß dank Exporten leicht gestiegen

"Die österreichische Brauwirtschaft in all ihrer Diversität ist trotz der Vielzahl an Krisen unglaublich resilient." Das sagte Karl Schwarz, Obmann des Verbands der Brauereien, am Montag in Wien bei der Präsentation der Zahlen zum Jahr 2024.

Der Gesamtausstoß der Brauereien (Inlandsabsatz und Export) belief sich auf 10,09 Millionen Hektoliter, ein Plus von 1,1 Prozent zum Jahr 2023. Während der Absatz im Inland bei 8,53 Millionen Hektoliter stabil blieb, stieg der Export um neun Prozent auf 1,56 Millionen Hektoliter. In Österreich zeige sich der Kostendruck auf die Brauereien durch teure Energie, hohe Lohnabschlüsse und Konsumzurückhaltung in der Gastronomie. Trotzdem sei Bier aus Österreich im Ausland gefragt.

Weniger Bierkonsum weltweit

Der Pro-Kopf-Konsum blieb im Vorjahr bei rund 103 Liter stabil. Weltweit gehe der Bierkonsum allerdings zurück, sagt Verbandsobmann Schwarz. Lebensstile änderten sich, die Gesellschaft altere, und Konsumenten seien generell mit einer Vielzahl an Krisen und Konflikten konfrontiert und konsumierten daher weniger. "Die Gastronomie hat sich von der Corona-Delle und der Schließungswelle noch nicht wieder erholt", sagt Schwarz.

Verbandsvertreter: Geschäftsführer Florian Berger (l.), Obmann Karl Schwarz Bild: Bierland Österreich/Kurt Keinrath

"Prost ohne Promille" sei auf dem Vormarsch, alkoholfreies Bier habe im Vorjahr ein Plus von 24.000 Hektoliter oder fünf Millionen Krügerl (0,5 Liter/Halbe) erzielt. Der Anteil am Gesamtausstoß ist noch gering, er beträgt 3,7 Prozent. In Tschechien sind es sechs, in Deutschland sieben Prozent. Diese Zahlen seien auch in Österreich zu erwarten, sagt Geschäftsführer Florian Berger. Bei den beliebtesten Biersorten würden alkoholfreie Biere (inklusive alkoholfreie Radler) auf Platz vier in der Rangliste liegen, vor Pils-, Weizen- und Bockbieren. Platz eins bleibt das Märzen-/Lagerbier, vor sonstigem Vollbier und Spezialbier.

Zehn Millionen Euro für Pfandumstellung

Sieben von zehn Bieren werden in Österreich mittlerweile in Mehrweggebinden abgefüllt, die Tendenz steige, Spitzenreiter ist die 0,5-Liter-Glasflasche. Die Pfanderhöhung von neun auf 20 Cent per Februar verteidigen die Brauereien. "Die neue Pfandhöhe schafft wieder Anreiz, die Flaschen in den Kreislauf rückzuführen", sagt Schwarz. Aufgrund des niedrigen Einsatzes seien Flaschen "nicht retourniert, sondern entsorgt" worden. Mehrweg-Bierflaschen können bis zu 40 Mal wiederbefüllt werden. Bei den Umstellungskosten gehen die Brauereien von rund zehn Millionen Euro aus.

Zur Bierbranche in Österreich gehören rund 350 Brauereien mit 3500 Beschäftigten. Der Umsatz betrug im Vorjahr mehr als 1,4 Milliarden Euro, die Steuern auf Bier bringen dem Staatshaushalt jährlich rund 700 Millionen Euro.

