Österreichische Post stellte im Jahr 2024 Paketrekord auf

Allein in Österreich sei mit 224 Millionen Paketen ein Mengenwachstum von 12 Prozent erreicht worden, teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 wurden in Österreich 200 Millionen Pakete von der Post transportiert.

An einem Durchschnittstag im Jahr 2024 beförderte die Post österreichweit rund 800.000 Pakete, im Dezember stieg diese Zahl den Angaben zufolge auf über eine Million Pakete an. Der Tageshöchstwert wurde Anfang Dezember mit über 1,56 Millionen Paketen erreicht.

Die Gesamtmenge der versendeten Pakete im In- und Ausland entsprach gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 7 Prozent. Erreicht werden von dem Logistikunternehmen 150 Millionen Empfängerinnen und Empfänger in 11 Ländern: Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Türkei sowie im Heimmarkt Österreich.

