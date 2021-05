Österreicher telefonierten und surften fast doppelt so viel wie vor Corona

Die drei Mobilfunknetzbetreiber A1, Drei und Magenta haben im Vorjahr einen Umsatz von 4,77 Milliarden Euro erzielt, ein Minus von 0,5 Prozent gegenüber 2019. Beim Ergebnis nach Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gab es ein Plus von einem Prozent auf 1,81 Milliarden Euro. Weil den Betreibern allerdings Roaming-Einnahmen entgingen, fiel der Ertragszuwachs vergleichsweise gering aus.

Während in den vergangenen Jahren die Anzahl der Gesprächsminuten stabil blieb, legte sie im Coronajahr gegenüber 2019 von 22 auf 29 Millionen Gesprächsminuten zu. Das ohnehin schon stark steigende Datenvolumen erhöhte sich noch einmal um fast mehr als eine Milliarde Gigabyte auf 2,8 Milliarden Gigabyte gegenüber dem Vorjahr, rechnete heute das Forum Mobilkommunikation (FMK) - eine Interessensvereinigung der Mobilfunkindustrie - vor. An einzelnen Tagen hätten die Österreicher fast doppelt so häufig telefoniert und gesurft wie vor der Pandemie.

Mittlerweile sind 18 Millionen aktive SIM-Karten im Umlauf, vor fünf Jahren waren es noch knapp 14 Millionen. Zurückzuführen ist das Wachstum auf die

Mittels einer Onlinebefragung (Sample 404 Personen) hatte das FMK die Smartphonenutzung in den Schulen bei Lehrerinnen und Lehrern abgefragt. "Knapp die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer meinten demnach, dass Kinder ab zehn Jahren alt genug sind, ein eigenes Smartphone zu besitzen", so das Ergebnis. Konkret seien es aktuell 46 Prozent, gegenüber 41 Prozent im Jahr 2015 gewesen.