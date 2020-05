Österreicher telefonieren in der Krise doppelt so oft

Die Österreicher griffen in den vergangenen sieben Wochen teils doppelt so häufig zum Telefonhörer als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das zeigen Daten, die die Telekommunikationsbetreiber Drei und Magenta heute, Montag, bekanntgaben.

Im Netz von Drei stieg die Anzahl der Telefonate zwischenzeitlich um zwei Drittel, das Datenvolumen erhöhte sich zu Spitzenzeiten um 38 Prozent. Bei Magenta waren es 100 Prozent mehr Telefonate und im Durchschnitt 40 Prozent mehr Datennutzung. Mittlerweile hätten sich die Zuwächse etwas abgeschwächt, seien aber immer noch auf hohem Niveau, erklärten die Unternehmenschefs Jan Trionow (Drei) und Andreas Bierwirth (Magenta) in Videokonferenzen.

Obwohl die Telekommunikationsanbieter zur kritischen Infrastruktur gehören, sind sie nicht nur Profiteure des Lockdowns. Beim Roaming-Geschäft gibt es harte Einschnitte, weil keine Geschäfts- oder Urlaubsreisen stattfinden. Beide Anbieter rechnen heuer in diesen Bereichen mit Umsatzeinbußen in zweistelligen Millionenhöhen. Vor allem das Fehlen der Urlauber aus Nicht-EU-Ländern schmerze, sagten Trionow und Bierwirth unisono.

Trotz der Krise halten Drei und Magenta an ihren Ausbauplänen fest. Magenta investiert heuer 250 Millionen Euro. Im Fokus steht die Erweiterung des 5G-Netzes, das 2021 in Österreich flächendeckend verfügbar sein soll. Drei will seinen 120 heimischen 5G-Stationen weitere hinzufügen. „Wir müssen den Ausbau vorantreiben, um solche Spitzen, wie wir sie jetzt erlebt haben, abfedern zu können“, sagte Drei-Chef Trionow.

Hoffnungen legen die Anbieter auch auf das Geschäft mit Home Office. Neue Angebote und Geräte sollen Kunden binden und locken. Dazu müsse aber die Kaufkraft der Konsumenten wieder anspringen, hofft Bierwirth: „Die Nachfrage nach dem neuesten iPhone wird wohl etwas gedämpfter sein als in den vergangenen Jahren.“