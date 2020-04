Österreicher kaufen mehr frische und regionale Waren

"Wenn die Konsumenten nur die Hälfte ihrer Vorsätze umsetzen, dann wird das nach Corona eine gute Zeit für die heimische Landwirtschaft und heimische Lebensmittel", sagte gestern Michael Blass, Geschäftsführer der Agrarmarkt Austria.

Die AMA hat mit einer repräsentativen Umfrage das Einkaufsverhalten der Österreicher nach den Hamsterkäufen Mitte April erhoben. 58 Prozent der Menschen gehen demnach nun seltener einkaufen als früher, sie kaufen dafür mehr. Regionale und frische Lebensmittel gewinnen stark an Bedeutung.

Besonders wichtig sind für mehr als die Hälfte der Österreicher (50,7 Prozent) Hygiene-Artikel. Daneben ist die Haltbarkeit von Produkten für 30,7 Prozent wichtig, was sich laut Umfrage im vermehrten Kauf von Nudeln (22,2 Prozent) und Konserven (20), Haltbarmilch (17,5), haltbaren Backwaren (16,8) und Reis (15,5) spiegelt.

Die Nachfrage nach heimischen Produkten ist laut AMA-Studie ebenso gestiegen. "Die regionale bzw. österreichische Herkunft der Lebensmittel ist gegenüber früheren Umfragen weiter nach vorne gerückt. Auch die Kriterien Qualität und Saisonalität stehen vor dem Preis – anders als in älteren Erhebungen", sagte Blass.

Bei der vom 3. bis 7. April durchgeführten Umfrage gaben 9,4 Prozent an, den Ab-Hof-Verkauf beim Bauern vermehrt zu nutzen. Auch Lieferdienste der Gastronomie (6,6 Prozent) sind beliebter. Der Alltag der Menschen hat sich ebenfalls massiv verändert. 44,4 Prozent kochen nun häufiger, und großteils mit frischen Zutaten. Einen zusätzlichen Lebensmittelvorrat haben sich 35 Prozent der Studienteilnehmer zugelegt.

Abgefragt wurde auch, ob Corona das Verhalten der Konsumenten nachhaltig verändern wird. So sagte jeder zweite Befragte, dass er künftig stärker auf Hygiene achten will. Zwischen 30 und 40 Prozent möchten auch nach der Krise mehr heimische Lebensmittel direkt beim Bauern kaufen. Ein Viertel nimmt sich vor, weniger Produkte über einen ausländischen Versandhandel zu bestellen. Ein Viertel der Befragten will auch nach dem Ende der Corona-Maßnahmen so weiterleben wie zuvor.

Groß ist das Vertrauen in die Lebensmittelversorgung: Fast 97 Prozent der Österreicher glauben an eine ausreichende Versorgung bis zum Ende der Krise.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at