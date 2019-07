Österreicher hängen weiter am Bargeld

OÖN-TV-Bericht: Österreicher hängen am Bargeld

Während in Österreich jeder zehnte Einwohner meint, künftig auf Bargeld verzichten zu wollen, ist es im Europaschnitt jeder Fünfte. Die geringste Liebe zum Baren haben die Türken. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Bank ING.

In Österreich sitzen die größten Fans in der Steiermark - nur sieben von hundert Steirern könnten oder wollten auf Bargeld verzichten. 'Es folgen die Salzburger (8 Prozent) und Niederösterreicher (10 Prozent). Am ehesten auf Bargeld verzichten können die Kärntner (15 Prozent). In der Gruppe der 18 bis 34-Jährigen meinten österreichweit nur 17 Prozent auf Bargeld verzichten zu können. "Damit liegt sogar diese Gruppe noch deutlich unter dem allgemeinen Europaschnitt von 22 Prozent", so die Bank am Freitag in einer Aussendung.