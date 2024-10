Österreicher geben 330 Millionen Euro auf Weihnachtsmärkten aus

Am 23. November starten auch in Linz die Adventmärkte, etwa jener auf dem Hauptplatz.

Am 8. November sperren mit den Weihnachtsmärkten beim Schloss Schönbrunn und am Stephansplatz in Wien die ersten größeren Weihnachtsmärkte in Österreich auf. Oberösterreichs Weihnachtsmärkte folgen gut zwei Wochen später: Am 23. November eröffnen die Märkte am Linzer Volksgarten und am Hauptplatz ihre Pforten, einen Tag früher startet der Wolfgangsee Advent. Den Prognosen zufolge werden die Österreicher heuer spendierfreudig sein: Rund 330 Millionen Euro werden heuer auf den Märkten ausgegeben, wie aus einer Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) der Linzer JKU hervorgeht. Damit werden die Umsätze heuer erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder das Vorkrisenniveau übertreffen: 2019 waren es 320 Millionen Euro gewesen. 2020 waren die Umsätze auf 140 Millionen Euro eingebrochen, 2021 folgte mit 160 Millionen Euro nur eine unwesentliche Erholung. 2022 erfolgte mit 310 Millionen Euro eine deutliche Erholung. Im Vorjahr wurde mit 320 Millionen Euro das Vorkrisenniveau zumindest erreicht.

Die gute Nachfrage auf den Märkten könnte auch zu einer zufriedenstellenden Nachfrage im stationären Einzelhandel führen: "Weihnachtsmärkte führen zu Frequenzsteigerungen, höherer Verweildauer in den Innenstädten und steigern die Ausgabenbereitschaft im stationären Einzelhandel", sagt Christoph Teller, IHaM-Vorstand und Mitglied eines internationalen Forscherteams, das sich das Thema genauer angesehen hat. So konnten Geschäfte im Umfeld der Adventmärkte 2019 österreichweit Zusatzumsätze in Höhe von rund 270 Millionen Euro brutto generieren. Die Prognose geht davon aus, dass dieser Wert heuer mit 280 Millionen Euro übertroffen wird.

