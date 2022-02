Österreicher aus Fischer-Fabrik abgereist

Um fünf Uhr früh hätten die rund 20 aus Österreich entsandten Mitarbeiter vom Außenministerium heute den Anruf erhalten, die Ukraine unverzüglich zu verlassen. Eine halbe Autostunde ist die westukrainische Stadt Mukachevo von der ungarischen Grenze entfernt. Noch am Morgen sind die Fischer-Leute und alle Österreicher von Lieferanten die Stadt und das Land mit dem Auto ausgereist. "Alle Österreicher sind draußen," berichtet Fischer-Geschäftsführer Franz Föttinger am frühen Vormittag.

Im Wochenrhythmus werde nun evaluiert, ob und wie rasch, die österreichischen Führungskräfte und Techniker wieder ins Land können. Die Lage in der Stadt sei aktuell ruhig. Alle Beschäftigten seien in der Früh zur Arbeit gekommen. 500 einheimische Beschäftigte sind derzeit in der Skifabrik tätig. Diese ist seit Jahresanfang wieder in Betrieb. Im Oktober 2020 hatte ein Brand die Fabrik zur Gänze vernichtet. Eine neue Halle mit gänzlich neuer Ausstattung wurde errichtet. Der Vollbetrieb ist noch nicht erreicht - der war bis jetzt für Anfang nächsten Jahres geplant. Vorerst sind die weiteren Ausbau- und Ausrüstungsarbeiten gestoppt - die Mitarbeiter von Lieferfirmen, die zum Teil aus Österreich stammen, haben das Land ebenfalls verlassen. Der Wiederaufbau ist von der Versicherung gedeckt. In die neue Produktion wurden zwischen 70 und 80 Millionen Euro investiert. Dass in der Fabrik die Produktion langfristig weitergehen soll, sei "alternativlos", sagt Föttinger im Gespräch mit den OÖN.