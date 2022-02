Österreich wächst unterdurchschnittlich

Österreichs Wirtschaft wird heuer weniger stark wachsen als der EU-Durchschnitt. Das ist das Ergebnis der jüngsten EU-Wirtschaftsprognose. Generell erwartet die EU-Kommission für heuer mit 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ein geringeres Wachstum als noch vergangenen Herbst. Damals war sie von 4,9 Prozent ausgegangen. Positiv wirken sich heuer der private Konsum sowie die Erholung bei Dienstleistungen und Tourismus aus. Bremsend wirke der Arbeitskräftemangel.

Österreich habe zu Beginn der Pandemie einen relativ starken Abschwung hinnehmen müssen, habe sich zwischenzeitlich wieder erholt, aber vergangenen Herbst mit dem Lockdown noch einen kräftigen Dämpfer erhalten, sagt Ökonom Marcell Göttert von der liberalen Denkfabrik Agenda Austria. 2021 sei Österreich beim Wachstum auf dem sechstletzten Platz in der EU gelegen.

Der Lockdown im Herbst habe im vergangenen Quartal einen Rückgang um 2,2 Prozent bewirkt. Göttert hält das Corona-Management in Österreich für ausbaufähig. Die brüchigen Lieferketten würden sich aber in Deutschland stärker auswirken. Der Arbeitskräftemangel würde erst mit Verzögerung wirken. Aber dass für 2023 ein Wachstum von nur noch 2,3 Prozent erwartet wird, sei schon eine Folge, so Göttert.