Österreich verliert im Wettbewerbsranking

Im Jahr 2018 hatte Österreich noch sieben Plätze aufholen können.

Die jüngsten politischen Erschütterungen sind in der Bewertung noch nicht erfasst. Laut den IMD-Daten konnte sich Österreich beim Budgetdefizit, der Steuerbelastung und dem Staatshaushalt verbessern. Das Ranking, das seit 1989 jedes Jahr erstellt wird und 63 Länder umfasst, analysiert vier Kategorien: Wirtschaftliche Entwicklung, Effizienz der Regierung, Effizienz der Betriebe und die Qualität der Infrastruktur. 235 Indikatoren – harte Kennziffern wie weiche Umfragedaten – fließen in die Bewertung ein.

Verschlechterungen gab es dagegen in den Kategorien Währungsstabilität und Anlageinvestitionen. In die Top 10 schaffte es Österreich in den Unterkategorien "Gesundheit und Umwelt" (Platz 9) und "Management-Praktiken" (Platz 10).

Bescheiden ist die Bewertung der heimischen Steuerpolitik. Hier liegt Österreich auf Rang 61 und damit auf dem drittletzten Platz – nach Rang 60 im Vorjahr.

Die Herausforderungen sieht das IMD im Fachkräftemangel, im Ausbau der digitalen Wirtschaft und den ausständigen Reformen des Pensions- und Gesundheitssystems.

Angeführt wird das Ranking von Singapur. Der Stadtstaat hat sich von drei auf eins vorgearbeitet und die USA verdrängt. Auf dem zweiten Platz landete Hongkong.

Unterm Strich schafften es viele asiatische Staaten, sich punkto Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die europäischen Länder kämpfen dagegen mit Stagnation und Rückgängen.