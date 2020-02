Paragraph 95 des österreichischen Aktiengesetzes, Absatz 1, ist klar und eindeutig: "Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen." Das heißt auch, dass es zwischen den beiden wichtigen Organen von Kapitalgesellschaften keine persönlichen Verquickungen oder Seilschaften geben soll. Aber ebenso wie in Deutschland, das derzeit eine Diskussion über Seilschaften und Probleme in den DAX-Konzernen erlebt, gibt es diese Themen auch in den heimischen Konzernen.